Hockey ghiaccio una generosa Italia si arrende agli shoot-out alla Danimarca Salvezza ancora possibile
Durante il penultimo match della fase iniziale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, l’Italia ha perso ai rigori contro la Danimarca. La squadra italiana ha mostrato impegno durante l'incontro, ma alla fine non è riuscita a superare gli avversari ai tiri di rigore. La partita si è conclusa con la vittoria della Danimarca, lasciando ancora aperta la possibilità di salvezza per l’Italia nel torneo.
Il cuore non basta. Una bella Italia si arrende alla Danimarca soltanto agli shoot-out in occasione del penultimo incontro valido per la prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, ma la salvezza è ancora possibile. Inizio a tinte orrorifiche per gli azzurri che, dopo appena tre minuti, si ritrovano incredibilmente sotto di due goal a causa di uno-due letale delle compagine nordica. Al 17:27, infatti, su contropiede i leoni sbloccano il tabellina grazie al tap-in vincente di Wejse. Poi, dopo una manciata di secondi, al 17:13, un indisturbato Aargard controlla in disco con tutta calma e supera Fadani con un bolide. Il Blue Team... 🔗 Leggi su Oasport.it
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