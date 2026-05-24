hockey ghiaccio una generosa italia si arrende agli shoot out alla danimarca salvezza ancora possibile

Notizia in breve

Durante il penultimo match della fase iniziale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, l’Italia ha perso ai rigori contro la Danimarca. La squadra italiana ha mostrato impegno durante l'incontro, ma alla fine non è riuscita a superare gli avversari ai tiri di rigore. La partita si è conclusa con la vittoria della Danimarca, lasciando ancora aperta la possibilità di salvezza per l’Italia nel torneo.