Nel primo turno dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, Lettonia, Finlandia e Austria hanno ottenuto vittorie schiaccianti. L’Italia ha perso ai rigori contro la Danimarca, portando a casa un punto. Nei gruppi A e B, le partite si sono concluse con risultati netti per le squadre di testa. La fase iniziale si è conclusa con queste vittorie e sconfitte, senza altri approfondimenti sui dettagli delle partite.

Altro giro e altra tornata di partite della prima fase ai Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio. Ecco come sono andate le cose fra Gruppo A e Gruppo B, quest’ultima la Pool dove l’Italia ha ceduto ai rigori alla Danimarca guadagnando comunque un punto utile per la sua classifica. Girone A La Lettonia travolge la Gran Bretagna 6-0. I baltici chiudono senza incassare reti segnandone invece con Dzierkals, Smirnovs, Balcers, Tralmarks, Egle e Krastenbergs. Non sbaglia neppure la Finlandia: 5-2 all’Austria. Granlund, Maenalanen, Puljujarvi e Mannine fanno segnare il momentaneo 4-0, che nel finale viene modificato dalle reti austriache di Nissner e Wallner, intervallate dalla zampata di Puistola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: Lettonia, Finlandia e Austria a valanga ai Mondiali 2026

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