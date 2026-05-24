Giampaolo Manca, ex membro della Mala del Brenta, ha raccontato di aver visto un noto ex personaggio pubblico piangere in carcere a Opera. Manca ha descritto come l’individuo, che aveva tentato di ostentare forza con alcuni albanesi, abbia poi subito diverse botte e si sia commosso. L’intervista al Corriere della Sera ripercorre anche altri dettagli sui suoi anni in prigione e sulla sua vita passata.

“ Ho visto Fabrizio Corona piangere a Opera “. È uno dei passaggi più inattesi del racconto di Giampaolo Manca, ex uomo della Mala del Brenta conosciuto come “il Doge”, che in un’intervista al Corriere della Sera ripercorre anni di carcere, criminalità e redenzione. Manca, oggi 72 anni, ha trascorso decenni tra latitanza, arresti e detenzione, fino alla collaborazione con la giustizia e a un percorso che oggi racconta anche in un docufilm dedicato alla sua vita. Nel colloquio col Corriere parla soprattutto del carcere di Opera, dove sarebbe entrato in contatto con boss mafiosi, terroristi e personaggi noti. Tra questi anche Fabrizio Corona. “Voleva fare il guappo con gli albanesi ma prese un sacco di botte”, racconta Manca al Corriere, dicendo di averlo visto piangere dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto Fabrizio Corona piangere in carcere, a Opera. Voleva fare il guappo con gli albanesi ma prese un sacco di botte”: il racconto di Giampaolo Manca

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“Ho visto Fabrizio Corona piangere in carcere, a Opera. Voleva fate il guappo con gli albanesi ma prese un sacco di botte”: il racconto di Giampaolo MancaGiampaolo Manca, ex membro della Mala del Brenta, ha raccontato di aver visto Fabrizio Corona piangere nel carcere di Opera.

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