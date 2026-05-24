Hiljemark ha descritto la ritorno della Lazio come un episodio da film, commentando che in pochi minuti la squadra avversaria è riuscita a ribaltare il risultato. Sono state sollevate domande sul modo in cui la Lazio è riuscita a capovolgere il vantaggio e su quale errore tattico abbia contribuito a trasformare il controllo del gioco in una crisi. La discussione si focalizza sui momenti chiave che hanno portato al cambio di scenario durante la partita.

? Domande chiave Come ha fatto la Lazio a ribaltare il vantaggio in pochi minuti?. Quale errore tattico ha trasformato il controllo del gioco in crisi?. Perché la squadra non è riuscita a concretizzare l'occasione del raddoppio?. Cosa prevede Hiljemark per correggere la fragilità mentale del gruppo?.? In Breve Vantaggio iniziale vanificato dalla doppia rete della Lazio subito dopo l'apertura del punteggio.. Hiljemark punta alla crescita futura con contratto ancora valido per un altro anno.. RaiPlay propone Playing Memories il 20 e 27 maggio e Il Club dall'8 maggio.. Programmazione include terza stagione di Nella Mente di Narciso iniziata il 9 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hiljemark sulla sconfitta con la Lazio: ‘È stato come un film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pisa, Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese: «Difficile parlare dopo questa partita, giocare in 9 è stato complicato!»Dopo la partita contro la Cremonese, il centrocampista del Pisa ha commentato la sconfitta subita, attribuendo grande difficoltà al fatto di aver...

Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con la Lazio: «Scudetto irrealistico, focalizziamo sulla Champions. Ecco cos’è successo con Leao»Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’allenatore del Milan ha dichiarato che lo scudetto è ormai irraggiungibile e che la squadra dovrebbe...

Temi più discussi: Il commento di Hiljemark e Angori dopo il KO Streaming | DAZN IT; Il Pisa chiude con la nona sconfitta consecutiva. All'Olimpico passa la Lazio; Pisa, Hiljemark: Ho ancora un anno di contratto, voglio continuare qui; Il Pisa di Hiljemark scrive la storia centrando la nona sconfitta di fila.

Le parole del tecnico del Pisa Hiljemark dopo la sconfitta contro la Lazio. #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Gila #Hiljemark #intervista #LazioPisa #Lazio x.com

Serie A: Hiljemark 'ho ancora un anno di contratto, voglio andare avanti a Pisa'(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Io ho un contratto di un anno ancora e sto già pensando al prossimo anno nel quale voglio fare un grande lavoro. Voglio andare avanti, lunedì chiuderemo la stagione, qualcuno ... corrieredellosport.it

Pisa, Hiljemark: Sto già pensando al prossimo anno. I tifosi sempre vicini a noi22.40 - Il Pisa chiude la sua stagione perdendo 2-1 in casa della Lazio. Ai toscani non basta il vantaggio di Moreo, la rimonta biancoceleste con Dele-Bashiru li condanna alla nona sconfitta, la 24esi ... tuttomercatoweb.com