Hellas Verona - Roma le formazioni ufficiali | Il saluto gialloblù alla Serie A
Stasera allo stadio Bentegodi si gioca l’ultima giornata della Serie A 2025-26. L’Hellas Verona sfida la Roma in una partita che chiude il campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. La partita si svolge in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre che scendono in campo per l’ultima volta quest’anno.
Cala il sipario sulla stagione 2025-26 della Serie A Enilive. Questa sera, 24 maggio, allo stadio Bentegodi, l’Hellas Verona affronta la Roma per l'incontro valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato. Una partita che, ai fini della classifica, ha un grande valore solo per la squadra. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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