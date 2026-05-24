Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari in una partita giocata in casa, concludendo così la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra ha subito due gol nel primo tempo, riuscendo a segnare un solo gol nel secondo tempo, ma non è riuscita a rimontare. La sconfitta ha eliminato definitivamente il club dalla corsa europea.

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan completa l'harakiri, perde in casa con il Cagliari per 2-1 e dice addio all'obiettivo Champions League. Nonostante il vantaggio immediato targato Saelemaekers, i rossoneri si fanno rimontare dai gol di Borrelli e Rodrìguez ed escono clamorosamente sconfitti. La gara inizia in un clima di contestazione da parte della Curva Sud nei confronti di proprietà e dirigenza. I padroni di casa sbloccano subito il match, dopo nemmeno due minuti. Tomori lancia per Gimenez, il quale effettua una buona sponda di testa in area raccolta poi da Saelemaekers, che con il piatto destro trafigge Caprile per l'1-0. I sardi si fanno vedere dalle parti di Maignan al 19?, con il portiere francese abile a salvare in corner un destro a giro di Gaetano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Harakiri Milan, perde col Cagliari e dice addio alla Champions

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