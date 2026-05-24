Hamilton si trova a Montreal, dove si è recato per un evento legato alla sua carriera. La visita è anche un momento di incontro con sua madre, Carmen Larbalestier, che ha deciso di accompagnarlo nonostante le sue riserve. La donna ha scelto di uscire dalla sua routine abituale per supportare il figlio in questa occasione, dimostrando un legame forte e personale.

? Domande chiave Perché Carmen Larbalestier ha accettato di viaggiare fuori dalla sua zona di comfort?. Come influisce la presenza della madre sulla concentrazione di Lewis Hamilton?. Quale primato storico di Hamilton viene ricordato in questo weekend canadese?. In che modo il supporto familiare aiuta il pilota a gestire lo stress?.? In Breve Carmen Larbalestier ha visitato Montreal dopo il precedente viaggio condiviso in Cina.. Hamilton detiene sette vittorie al circuito Gilles Villeneuve eguagliando Michael Schumacher.. Il pilota ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2007.. La presenza familiare mira a ridurre lo stress da viaggio per la stagione 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton in Canada: il legame speciale con la madre a Montreal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO| "Anche quando tutto cambia, lei resta lì": Cannizzaro e il legame speciale con la madreIn una piazza animata da un grande entusiasmo, si è svolta la presentazione ufficiale dell'inno, accompagnata da applausi e partecipazione.

GF VIP, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo: un legame speciale che ricorda quello tra madre e figliaNella casa del Grande Fratello VIP, due concorrenti hanno instaurato un rapporto particolare che richiama quello tra madre e figlia.

Temi più discussi: GP Canada 2017, Hamilton come Senna: il ricordo di un sabato diventato leggenda; Lewis Hamilton e il Canada, il ricordo che ha cambiato tutto; Hamilton punta il dito sul motore: Perdiamo troppo in rettilineo per stare con la Mercedes; Hamilton e il simulatore: Non ho detto che non lo userò più.

F1 | Russell ha conquistato la pole del GP del Canada. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e la McLaren di Norris. Quarto Piastri, quinta e ottava le Ferrari di Hamilton e di Leclerc. #ANSA x.com

Lewis Hamilton: Ho perso entrambe le posizioni nell'ultima curva | Intervista dopo la Sprint | GP del Canada 2026 reddit

F1. Impossibile tenerla dietro: l'amara verità di Hamilton dopo la Sprint in Canada (ma senza penalità)Lewis Hamilton mastica amaro dopo il sesto posto nella Sprint di Montreal: la SF-26 brilla in curva ma soffre la velocità delle Mercedes cariche di aggiornamenti. L'analisi del sette volte campione de ... automoto.it

Hamilton nel GP Canada: Sono ottimista, la macchina è messa bene. VIDEOLewis Hamilton commenta la sua qualifica in Canada: Sapevo che potevo migliorare leggermente il tempo in Q3, ma non ci sono riuscito. Per la gara sono ottimista, la macchina è messa bene. Dobbiamo la ... sport.sky.it