Ha votato anche Luigi Gentile | il candidato sindaco arriva all' Anna Frank a mezzogiorno in punto

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il candidato sindaco è arrivato alla scuola Anna Frank alle 12:00 e si è messo in fila per votare. Dopo alcuni minuti di attesa, è entrato nella sezione 29.

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Luigi Gentile è arrivato alla scuola Anna Frank a mezzogiorno in punto. Si è messo in fila e ha atteso qualche minuto prima di entrare nella sezione: la sua è la 29. Silenzioso e sorridente, nonostante il lutto familiare che lo ha colpito nelle scorse ore, ha salutato le forze dell'ordine e gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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