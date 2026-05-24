Ha votato anche Luigi Gentile | il candidato sindaco arriva all' Anna Frank a mezzogiorno in punto

Il candidato sindaco è arrivato alla scuola Anna Frank alle 12:00 e si è messo in fila per votare. Dopo alcuni minuti di attesa, è entrato nella sezione 29.

Luigi Gentile è arrivato alla scuola Anna Frank a mezzogiorno in punto. Si è messo in fila e ha atteso qualche minuto prima di entrare nella sezione: la sua è la 29. Silenzioso e sorridente, nonostante il lutto familiare che lo ha colpito nelle scorse ore, ha salutato le forze dell'ordine e gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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