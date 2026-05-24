Ha un malore durante una ferrata | paura per un’escursionista

Durante un'escursione sulla ferrata Val del Rì sopra Mezzolombardo, un'escursionista ha avuto un malore. La donna si trovava lungo il percorso quando ha iniziato a sentirsi male. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito e stabilizzato la persona. Non ci sono stati altri feriti o incidenti legati all'evento. La donna è stata trasportata in ambulanza per le cure mediche.

Stava percorrendo la ferrata Val del Rì sopra Mezzolombardo quando, con ogni probabilità, ha accusato un malore. Stiamo parlando di una donna (classe 1962) che stamattina, 24 maggio 2026, stava facendo una gita assieme a un gruppo di escursionisti e per la quale è stato necessario allertare i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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