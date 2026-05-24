«Gooooool». L’inflessione sudamericana ricorda in tutto e per tutto quella dei commentatori della Copa Libertadores. Il telecronista in questione, però, non è un professionista. Si chiama Alejandro Augusto Stephan Meran, è dominicano, ha 36 anni e sulle spalle ha un duplice omicidio. Era il 4 ottobre del 2019 quando uccise a colpi di pistola due poliziotti (il 31enne Matteo Demenego e il 34enne Pierluigi Rotta ), all’interno della Questura di Trieste, dopo aver rubato l’arma d’ordinanza al secondo. Era stato arrestato per il furto di uno scooter e si era vendicato sparando all’impazzata (gli furono contestati anche sei tentati omicidi) ma i giudici, nel 2022, in primo grado avevano stabilito la non imputabilità quanto “ incapace di intendere e volere ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ha ucciso due poliziotti, oggi si diverte a fare le telecronache di calcetto

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