Ha ucciso due poliziotti oggi si diverte a fare le telecronache di calcetto
Un uomo condannato per aver ucciso due agenti di polizia ora si dedica alla commentazione di partite di calcetto, pronunciando “Gooooool” con un’intonazione sudamericana. Dopo aver scontato la pena, si dedica a commentare le partite di calcio a livello amatoriale, utilizzando un linguaggio tipico dei telecronisti professionisti. La sua voce si distingue per l’uso di espressioni tipiche del commento sportivo, creando un contrasto tra il passato violento e l’attuale attività.
«Gooooool». L’inflessione sudamericana ricorda in tutto e per tutto quella dei commentatori della Copa Libertadores. Il telecronista in questione, però, non è un professionista. Si chiama Alejandro Augusto Stephan Meran, è dominicano, ha 36 anni e sulle spalle ha un duplice omicidio. Era il 4 ottobre del 2019 quando uccise a colpi di pistola due poliziotti (il 31enne Matteo Demenego e il 34enne Pierluigi Rotta ), all’interno della Questura di Trieste, dopo aver rubato l’arma d’ordinanza al secondo. Era stato arrestato per il furto di uno scooter e si era vendicato sparando all’impazzata (gli furono contestati anche sei tentati omicidi) ma i giudici, nel 2022, in primo grado avevano stabilito la non imputabilità quanto “ incapace di intendere e volere ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Temi più discussi: Uccise due poliziotti in questura, verso il Nordest. I colleghi: Trasferirlo in regione sarebbe mancanza di rispetto; Agenti uccisi in Questura, Meran è di nuovo un caso: No al suo trasferimento; Hawaii Five-0 S9E3 - Caldo torrido; Killer di due agenti viene premiato.
Le condizioni di salute psichica di Alejandro Augusto Meran, il 36enne di origine dominicana che nel 2019 ha ucciso due poliziotti in Questura a Trieste ed è stato poi assolto per vizio totale di mente, stanno migliorando. Lo si evince anche da questo video, re facebook
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