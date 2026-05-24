Ha cento anni la mamma degli elettori agrigentini | nonna Giovanna ha fatto il suo dovere

A 100 anni e un giorno, Giovanna La Valle è diventata la donna più anziana tra gli elettori di Agrigento. La nonna ha partecipato alle urne nel giorno successivo al suo compleanno, confermando la sua presenza alle consultazioni elettorali. La sua età la rende una delle persone più longeve a votare nella città. Nessuna informazione sulle modalità del voto o sulla partecipazione precedente.

Il giorno dopo aver spento le candeline, Giovanna La Valle a 100 anni e un giorno è la “mamma” degli elettori di Agrigento. Nonna Giovanna è stata accompagnata nella sezione 56 di San Leone dove ha esercitato il diritto di voto. “Non ha mai saltato neanche un appuntamento elettorale – dicono i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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