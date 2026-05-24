Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Il governo iraniano ha aperto il passaggio nello stretto di Hormuz, ma sotto gestione iraniana. La situazione nel Golfo Persico rimane tesa, con il traffico marittimo ancora sotto controllo iraniano. Le trattative tra le due parti sembrano vicine a una soluzione, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali.

Gli Stati Uniti e l’Iran potrebbero raggiungere già oggi un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo ha confermato il segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre Teheran ha insistito sul fatto che l’intesa non limiterà il proprio programma nucleare. Washington e Teheran osservano un cessate il fuoco dall’8 aprile, mentre i mediatori lavorano a una soluzione negoziata. Nel frattempo, l’Iran mantiene controlli sul traffico navale nel Golfo e gli Stati Uniti continuano il blocco dei porti iraniani. Durante una visita in India, Rubio ha dichiarato ai giornalisti: «Penso che forse nelle prossime ore il mondo potrebbe ricevere buone notizie». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, verso l'intesa con gli Usa: l'annuncio a ore. Stretto di Hormuz aperto ma a gestione iraniana?

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Guerra Iran, Teheran nega trattative con Usa - Porta a Porta 24/03/2026

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