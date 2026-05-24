Guerra in Iran media | Accordo per la riapertura di Hormuz poi 60 giorni per risolvere nodo nucleare e subito la pace in Libano Ma Netanyahu è contrario e chiama Trump

Da quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’accordo tra Stati Uniti e Iran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, con un periodo di 60 giorni per affrontare la questione nucleare. Dopo la firma, si punta a un immediato ritorno alla pace in Libano. Il premier israeliano ha espresso opposizione e ha chiamato il predecessore alla Casa Bianca, ritenendo l’accordo inappropriato. La notizia arriva mentre si avvicinano i negoziati ufficiali.

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Roma, 24 maggio 2026 - L’accordo tra Usa e Iran per la fine della guerra e la riapertura dello Stretto di Hormuz è vicino. Secondo Axios Washington e Teheran avrebbero dato l’ok a un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni permettendo così l’immediata riapertura dello Stretto e l’inizio di nuove trattative sul delicato tema del nucleare iraniano. Axios, che cita funzionari e altre fonti Usa, sottolinea che Teheran ha accettato di rimuovere le mine nello Stretto e di consentire il libero transito delle navi commerciali, a sua volta la Marina Usa sospenderà il blocco dei porti iraniani, inoltre Washington sarebbe pronta a concedere limitate deroghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra in Iran, media: “Accordo per la riapertura di Hormuz, poi 60 giorni per risolvere nodo nucleare e subito la pace in Libano”. Ma Netanyahu è contrario e chiama Trump
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Trump says Iran deal to reopen Strait of Hormuz is largely negotiated

Video Trump says Iran deal to reopen Strait of Hormuz is largely negotiated

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