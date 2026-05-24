Il Giro d’Italia ha introdotto la maglia rosa 95 anni fa, ispirandosi al modello del Tour de France. La maglia viene indossata dal corridore in testa alla classifica generale di tappa in tappa. La prima assegnazione è avvenuta nel 1927. La maglia rappresenta il leader della classifica generale e viene consegnata durante la corsa. La tradizione si è mantenuta nel tempo, diventando simbolo della competizione.

"Si istituisce, a somiglianza di ciò che avviene nel Giro di Francia, la maglia rosa, che tappa per tappa del Giro d’Italia sarà indossata dal corridore primo in classifica". Con questo annuncio il 10 maggio 1931, poco più di novantacinque anni fa, sul traguardo di Mantova un corridore indossava la gloriosa “maglia rosa“. Si chiamava Learco Guerra, lombardo di San Nicolò Po, e prima di diventare ciclista faceva il muratore con il padre Attilio, capomastro in un’impresa edile del mantovano. Usava la bicicletta, certo, ma solo per arrivare ogni giorno in cantiere. Un uomo spuntato dall’anonimato e diventato ben presto un simbolo popolare. Il giorno della prima maglia rosa, alla partenza della tappa che da Milano avrebbe portato a Mantova, l’uomo più atteso era Alfredo Binda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerra il primo a metterla. La nobile maglia festeggia 95 anni dal “debutto“

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