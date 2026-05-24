Un gruppo di turisti ha spostato di peso un’auto che impediva il passaggio di un autobus in piazza San Clemente, nel centro di Roma. L’episodio si è verificato all’incrocio con via di San Giovanni in Laterano. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Hanno spostato di peso una macchina che bloccava il passaggio dell’autobus. È successo a Roma, nella centralissima piazza San Clemente, all’incrocio con via di San Giovanni in Laterano. “Il blocco della linea Atac 85, che si ripete una volta a settimana, in assenza di suor Emilia, la suora vigilessa, stavolta è stato sventato da un gruppo di volenterosi turisti che hanno sollevato un’auto in divieto di sosta – racconta Francesco Carpano di Forza Italia in Campidoglio – Ma è stato un ennesimo stress per chi era in zona, l’ennesima figuraccia agli occhi di chi viene a visitare la nostra città e l’ennesima prova dell’arroganza di un’amministrazione che invece di decentrare poteri e risorse ai Municipi per governare il territorio concentra tutto il potere sul Campidoglio, con buona pace del buongoverno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gruppo di turisti sposta di peso un’auto che bloccava il passaggio del bus in centro a Roma

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