In fase di qualifiche del GP del Canada, quinto round del Mondiale 2026 di F1, Antonelli ha ottenuto il decimo posto in griglia, partendo dietro Russell. Leclerc si è piazzato in quarta fila, mentre altri piloti hanno completato le qualifiche con tempi diversi. La sessione si è conclusa con la griglia di partenza ufficiale, pronta per la gara prevista nel circuito canadese.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, ci si chiedeva se la Mercedes si sarebbe confermata il riferimento, dopo che nella Sprint Qualifying e nella Sprint Race i risultati sono stati favorevoli alla scuderia di Brackley. A questo proposito era interessante verificare come e quanto il duello interno tra il britannico George Russell e Kimi Antonelli sarebbe evoluto. Scintille tra i due nel corso della Sprint, dove Antonelli ha cercato di prendersi la posizione e Russell con esperienza ha rintuzzato gli attacchi, facendo leva anche sull’impazienza del giovane pilota bolognese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1 oggi, GP Canada 2026: Antonelli parte dietro Russell, Leclerc in quarta fila

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