Green Pea chiude | ecco quanto vale l' impero Farinetti tra visioni e fallimenti

Green Pea, il primo bio retail park al mondo, ha chiuso i battenti. La struttura, situata in via Nizza, è stata un progetto simbolico dedicato alla sostenibilità. La chiusura è stata annunciata ufficialmente e riguarda l’intera attività. La decisione segue difficoltà finanziarie e problemi di gestione. La proprietà ha comunicato la cessazione delle operazioni senza indicare eventuali piani futuri.

Green Pea chiude i battenti. Il primo bio retail park al mondo, il "pisello verde" che simboleggiava l’amore per la Terra, ora appassisce in via Nizza. Le vetrine sono oscurate dalle serrande abbassate quasi ovunque, ai piani si lavora per trasformare “il primo centro commerciale al mondo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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