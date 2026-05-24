’Grazielle’ protagoniste | Un successo il raduno
Nel pomeriggio di sabato si è svolta l’edizione 2025 di ‘La carica delle Grazielle’, evento dedicato alle appassionate di moto. Promosso da Silvia Zannini e Marina Zanardi e patrocinato dal Comune di Ferrara, l’iniziativa ha visto una grande partecipazione. Le partecipanti hanno riempito le strade di colori e allegria, creando un’atmosfera festosa. La manifestazione ha coinvolto numerose donne e ha riscosso un successo di pubblico e di adesioni.
Grande festa e colore per ‘La carica delle Grazielle’. In un caldo sabato pomeriggio si è tenuta l’edizione 2025 del simpatico appuntamento sulle due ruote, promosso ed organizzato da Silvia Zannini e Marina Zanardi, patrocinato dal Comune di Ferrara. La partenza è stata in Piazza Trento Trieste, in centinaia per una pedalata goliardica e non competitiva, fuori dagli schemi sia per l’abbigliamento dei partecipanti che per il mezzo datato: tutti rigorosamente in sella ad una ‘Graziella’. Gli oltre 220 partecipanti hanno pedalato per circa 40 km, con due soste ristori al maneggio di Francolino e poi alla ‘canottieri’ di PontelagoscuroTra le strade percorse Corso Giovecca, via Pomposa, via Caretti, oltre attraversare Piazzale Medaglie d’Oro, Pontegradella, Malborghetto, Parco Urbano e le Mura, il Cimitero ebraico, piazza Ariostea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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