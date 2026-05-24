’Grazielle’ protagoniste | Un successo il raduno

Notizia in breve

Nel pomeriggio di sabato si è svolta l’edizione 2025 di ‘La carica delle Grazielle’, evento dedicato alle appassionate di moto. Promosso da Silvia Zannini e Marina Zanardi e patrocinato dal Comune di Ferrara, l’iniziativa ha visto una grande partecipazione. Le partecipanti hanno riempito le strade di colori e allegria, creando un’atmosfera festosa. La manifestazione ha coinvolto numerose donne e ha riscosso un successo di pubblico e di adesioni.