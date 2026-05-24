Grave lutto per il candidato sindaco Luigi Gentile | andrà alle urne nelle prossime ore
Un familiare dell'ex assessore regionale è deceduto, causando un grave lutto per il candidato sindaco Luigi Gentile. La notizia è stata resa nota ieri, poche ore prima delle prossime elezioni comunali. La perdita riguarda la suocera dell'ex assessore, che ha avuto un impatto sulla campagna elettorale in corso. I candidati sono ormai prossimi a votare, con l’evento che ha segnato profondamente uno di loro.
Un grave lutto ha colpito ieri uno dei quattri aspiranti sindaci della città di Agrigento, si tratta di un familiare (la suocera ndr) dell'ex assessore regionale Luigi Gentile. Il candidato sindaco arriverà nelle prossime ore nel suo seggio elettorale. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Tomba Carlo Tognoli (1938-2021) Sindaco Milano (1976-1986)Primo cittadino.Monumentale cripta Famedio
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