Grave lutto per il candidato sindaco Luigi Gentile | andrà alle urne nelle prossime ore

Notizia in breve

Un familiare dell'ex assessore regionale è deceduto, causando un grave lutto per il candidato sindaco Luigi Gentile. La notizia è stata resa nota ieri, poche ore prima delle prossime elezioni comunali. La perdita riguarda la suocera dell'ex assessore, che ha avuto un impatto sulla campagna elettorale in corso. I candidati sono ormai prossimi a votare, con l’evento che ha segnato profondamente uno di loro.