Un incidente stradale ha coinvolto l’ex difensore del calcio italiano Marios Oikonomou, di 34 anni. L’incidente si è verificato recentemente e l’ex calciatore è stato ricoverato in condizioni critiche. Oikonomou ha militato in diverse squadre italiane nel corso della sua carriera. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La sua condizione viene monitorata in ospedale.

Un grave incidente stradale ha coinvolto l’ex difensore Marios Oikonomou, 34 anni, con un passato in diverse squadre italiane. Secondo quanto riferito dai media greci, l’ex calciatore sarebbe “in condizioni estremamente critiche” e “sta lottando per la vita” dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto che avrebbe effettuato un’inversione di marcia. L’episodio è avvenuto venerdì a Giannina (Ioannina), città natale del giocatore, in una zona che, stando a diverse segnalazioni locali, sarebbe già stata teatro di altri incidenti. L’attenzione si è concentrata anche sul tema della sicurezza viaria nei pressi dei presidi ospedalieri e degli snodi più trafficati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grave incidente per il campione del calcio italiano: lotta per la vita

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LUTTO NELLO SPORT ITALIANO: MORTO IL CAMPIONE 19ENNE IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE IN MOTO

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