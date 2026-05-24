Quattro bambini sono stati portati in ospedale dopo un grave incidente avvenuto nella galleria Pian della Maronna, tra Carrodano e Deiva Marina, sull’autostrada A12. L’incidente si è verificato questa mattina e al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni dei bambini non sono state ancora rese note. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La Spezia, 24 maggio 2026 – Grave incidente nella galleria Pian della Maronna tra Carrodano e Deiva Marina in autostrada A12. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento. Un’auto è finita contro un altro veicolo sulla corsia Nord in direzione Genova. Il bilancio è di otto feriti, di cui quattro bambini. Sette persone erano tutte in una sola vettura. I minorenni coinvolti hanno quattro mesi, sei e 15 anni. Due bambini sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco. Fortunatamente però non sarebbero in pericolo di vita. L’autostrada è rimasta chiusa, prima solo da Carrodano e poi da Brugnato, per diverse ore per consentire le operazioni dei soccorritori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave incidente in autostrada A12, quattro bambini portati in ospedale

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