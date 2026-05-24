La fase nazionale dei playoff di Eccellenza è iniziata con la gara tra Grassina e i Monti Prenestini. La partita ha segnato l’avvio ufficiale della competizione tra le 28 squadre che partecipano ai playoff. Da oggi si entra nella fase decisiva del torneo, con le squadre che si sfidano per avanzare nel torneo e qualificarsi alle fasi successive. La partita rappresenta il primo step di questa fase ad eliminazione diretta.

Da oggi entra ufficialmente nel vivo la fase nazionale dei playoff fra le 28 squadre di Eccellenza. E’ la prima domenica cruciale per le seconde classificate e, a difendere i colori del girone B toscano c’è il Grassina, che alle ore 15 allo stadio "Luigi Ariola" di Cave (nella zona est di Roma) per la semifinale di andata affronta il Monte Prenestini (noto anche come Monti Prenestini), compagine solida e tecnicamente attrezzata in ogni reparto. Questo primo match è ad alto coefficiente di difficoltà, con il Grassina che dovrà essere bravo a prendere subito le misure contro gli avversari e al terreno di gioco: il sintetico laziale, infatti, ha dimensioni più ridotte rispetto al "Pazzagli", un dettaglio non da poco che potrebbe incidere sull’approccio alla gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grassina, vietato sbagliare. Gara 1 coi Monti Prenestini

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