Grant day | il Majorana fra le eccellenze premiate dall’Università del Salento

L'Iiss Majorana di Brindisi riceverà un premio durante la prima edizione del “Grant Day”, che si terrà domani nel centro congressi. La scuola è stata riconosciuta a livello internazionale per aver innovato la didattica con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’evento si svolge nel complesso congressi e coinvolge istituti premiati per progetti innovativi.

L'Iiss Majorana di Brindisi, fresco di un importante riconoscimento internazionale per l'innovazione nella didattica tramite AI, sarà fra gli istituti premiati in occasione della prima edizione del “Grant Day”, che domani (lunedì 25 maggio) si svolgerà presso il centro congressi del complesso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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