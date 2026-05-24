In Canada, Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva, approfittando del ritiro del suo compagno di squadra. Hamilton è arrivato secondo, Verstappen terzo. Russell si è ritirato durante la corsa. Antonelli ora guida la classifica mondiale.

Hamilton secondo, Verstappen completa il podio. Antonelli sogna il mondiale. Il pilota italiano, centra la quarta vittoria consecutiva e vola in classifica approfittando del ritiro del compagno di squadra Russell. Un gran premio spettacolare fin dalla partenza. Pista umida e la McLaren azzerda la scelta delle gomme intermedie ma in realtà, le sorprese già iniziano con lo spegnimento dei semafori. La macchina di Lindblad non parte e dunque si opta per un nuovo giro di formazione ma c’è tantissimo caos. Questo doppio giro di formazione favorisce i piloti McLaren che riescono subito a mettere in temperatura le gomme ed alla partenza Norris si mette al comando mentre Piastri rientra subito ai box. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Gp Canada: Antonelli colpo mondiale, Russell si ritira

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George Russell batte un colpo e cominciano le scintille in casa Mercedes. A momenti con Antonelli si mettono nel muro, sarà il primo post gara complicato per Toto Wolff. Bella gara di Norris che si conferma più in palla rispetto a Piastri. Ferrari terza forza come x.com