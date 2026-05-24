Al 23º minuto del Derby della Mole, la Juventus ha aperto le marcature con un gol di Vlahovic, che ha finalizzato un assist di Thuram. La partita tra Torino e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-1, grazie a questa rete decisiva del giocatore serbo. La rete ha sbloccato il risultato in un momento cruciale della partita.

di Francesco Spagnolo Gol Vlahovic, la Juve sblocca il Derby della Mole al 23? grazie alla rete del serbo su assist di Thuram. Una rete che conferma l’ottimo momento del serbo. La Juventus sblocca il match contro il Torino grazie al solito gol di Vlahovic. Al minuto 23 la rete del serbo rompe l’equilibrio di una partita fino a quel momento bloccata. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’azione si sviluppa grazie a un’intuizione di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese serve un assist perfetto al centro dell’area di rigore. È qui che si concretizza il gol di Vlahovic: il centravanti serbo con un movimento repentino, controlla la sfera, inganna il diretto marcatore con una sterzata secca e rientra sul suo piede preferito e con il sinistro batte Paleari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Vlahovic, Torino Juve 0-1: il serbo sblocca il Derby della Mole – FOTO

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