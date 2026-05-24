Gli under 14 del Vetralla 1928 donano materiale scolastico ai ragazzi della casa famiglia
Gli under 14 della Vetralla 1928 hanno consegnato materiale scolastico ai ragazzi di una casa famiglia. L'iniziativa è nata dall'idea dell’allenatore Marco Ricci e dei suoi giocatori. I giovani hanno portato libri, quaderni e penne, portando un gesto di solidarietà. La consegna si è svolta in modo diretto e spontaneo, senza eventi pubblici o comunicati ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri o sulle modalità di distribuzione.
Ci sono gesti che valgono più di mille parole. Da un'idea partita dall'allenatore Marco Ricci e i suoi ragazzi dell'Under 14 della Asd Vetralla 1928, portato un sorriso, un abbraccio e felicità ai ragazzi della casa famiglia “La casa delle primule”.Al San Paolo di Cura si è svolta una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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