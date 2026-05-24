Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service a un checkpoint vicino alla Casa Bianca. Il giornalista stava facendo un collegamento in diretta quando sono stati uditi gli spari, che hanno interrotto immediatamente la trasmissione. Gli agenti hanno risposto al fuoco e sono state avviate misure di sicurezza, con la fuga dell’uomo armato dalla briefing room. Non ci sono ancora dettagli sui feriti o sull’identità dell’individuo.

Minuti di terrore alla Casa Bianca, quando un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro. L’aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona: è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L’allarme è scattato intorno alle 18.10: alcuni giornalisti erano in diretta dai giardini della Casa Bianca quando si sono uditi decine di colpi di arma da fuoco. Tra questi anche un reporter della CBS, ripreso in diretta mentre interrompe il collegamento e cerca riparo. Il cronista e la troupe sono subito riusciti a fuggire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli spari in diretta: il giornalista interrompe il collegamento tv dalla Casa Bianca. La fuga nella briefing room | Video

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Press Dinner Shooter's Manifesto Released, Breaking News

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