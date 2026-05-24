gli iraniani senza internet

Gli iraniani stanno vivendo oltre ottanta giorni di blocco totale di internet, con gravi ripercussioni sull’economia e sulla vita quotidiana. La sospensione dell'accesso alla rete ha impedito alle imprese di operare normalmente e ha limitato la comunicazione tra cittadini e mondo esterno. Le autorità hanno mantenuto il divieto, causando forti disagi a cittadini e aziende, senza indicare una data precisa per la riattivazione.

Oggi è l’85° giorno di blocco di internet in Iran, per un totale di crica dodici settimane e più di 1.900 ore. Secondo questo calcolo di Netblocks, un’organizzazione che monitora la connettività internet, è il blackout più lungo del mondo. Le autorità iraniane l’hanno imposto l’8 gennaio, nel tentativo di reprimere le proteste antigovernative cominciate dieci giorni prima che si erano rapidamente diffuse in tutto il paese. Parzialmente allentate dopo circa un mese, le restrizioni sono state di nuovo inasprite dal 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Secondo il governo, le misure servono a evitare gli attacchi informatici del Mossad, i servizi segreti esterni di Israele, e di altri agenti stranieri che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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BLACKOUT: Iran targeting Starlink internet

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