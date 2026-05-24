Gli insuperati vantaggi dei libri di testo di carta

Da ilpost.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo anni di discussioni, la Svezia ha deciso di tornare a usare i libri di testo cartacei, abbandonando le risorse digitali nelle scuole. La scelta riguarda principalmente le scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento tradizionale e ridurre la dipendenza da dispositivi elettronici. La decisione segue studi e opinioni che sottolineano i benefici della lettura su carta, come una maggiore concentrazione e una migliore memorizzazione delle informazioni.

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Se ne riparla da qualche anno, dopo la scelta della Svezia di invertire un processo di digitalizzazione della scuola avviato da tempo La Svezia è stata tra i primi paesi al mondo a introdurre le competenze digitali nei programmi scolastici, i computer nelle scuole e un tablet in aula per ogni studente fin dall’infanzia. Avendo livelli di alfabetizzazione e di competenza nella lettura tra i più alti al mondo, il suo approccio ha comprensibilmente attirato una certa attenzione internazionale: a maggior ragione da quando quel lungo processo di digitalizzazione della scuola, avviato tra gli anni Novanta e i Duemila, è stato radicalmente invertito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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