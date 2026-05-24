Un incendio ha distrutto una tenda in un centro di trattamento per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. È il secondo episodio in pochi giorni, causato da tensioni e ostilità nella zona. Le fiamme hanno danneggiato strutture di emergenza utilizzate per assistere i pazienti affetti dal virus. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni compromettono le attività di cura e contenimento dell’epidemia.

Per la seconda volta in pochi giorni una tenda è stata bruciata, per via della diffusa ostilità e della diffidenza verso la gestione dell'emergenza Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, una tenda allestita per il trattamento dell’ebola a Mongbwalu, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata bruciata da alcune persone del posto, arrabbiate e sospettose delle modalità con cui gli operatori sanitari stanno gestendo l’emergenza sanitaria. 18 persone che si pensa siano malate di ebola e che stavano ricevendo cure nella tenda, gestita da da Medici Senza Frontiere, sono scappate. Non si sa dove siano. Soltanto giovedì un’altra tenda con lo stesso scopo era stata bruciata a Rwampara. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli incendi ai centri per il trattamento di ebola nella Repubblica Democratica del Congo

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Centro de tratamento de ebola é incendiado na República Democrática do Congo

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