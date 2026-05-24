Gli elettori preferiscono il mare | scarsa affluenza a metà mattina alla Lauricella

A metà mattina, alla scuola Lauricella, nel viale della Vittoria, si registra una bassa affluenza di elettori. La sede, solitamente molto frequentata da candidati e sostenitori, appare ancora semideserta. La preferenza degli elettori sembra orientarsi verso il mare, lasciando meno persone nei seggi rispetto al passato. La situazione si presenta invariata rispetto alle precedenti tornate elettorali. La partecipazione appare contenuta e distribuita su altri punti della città.

La scuola Lauricella, nel cuore del viale della Vittoria, tradizionalmente la più frequentata da candidati e sostenitori, è ancora semideserta. Davanti all'istituto si è visto solo un segretario cittadino di un partito che è rimasto pochi minuti ed è andato via, lo stesso ha fatto un sostenitore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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