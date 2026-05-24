Gli effetti del conflitto in Iran | dall’idraulico al pane aumentano i prezzi quotidiani l' Abruzzo fra le regioni più esposte

A causa del conflitto in Iran e delle tensioni nello Stretto di Hormuz, i prezzi quotidiani sono aumentati, coinvolgendo anche beni di consumo come pane e servizi come l’idraulico. L’Abruzzo si trova tra le regioni più colpite, con molte piccole imprese presenti sul territorio. La Cna ha evidenziato che queste tensioni internazionali rischiano di tradursi in costi più elevati per le attività locali.

La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di trasformarsi in una nuova tassa occulta sulle piccole imprese italiane e l'Abruzzo, secondo un'analisi della Cna, è fra le regioni maggiormente esposte poiché caratterizzata da una forte presenza di piccole imprese. Sono infatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Cosa ci dice il conflitto? Che sì, l'Iran può bloccare lo Stretto e minacciare i Paesi del Golfo, ma che è una leva limitata negli effetti e nella durata: può farlo per breve periodo e al prezzo di un isolamento alla lunga insostenibile. Il blocco navale Usa è una leva x.com

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