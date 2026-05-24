Gli anelli di divorzio sono diventati una tendenza, con alcune persone che scelgono di celebrare la fine di un matrimonio con gioielli di valore. Recentemente, una modella ha condiviso sui social la sua decisione di conservare i diamanti ricevuti durante il matrimonio, anche dopo la separazione. Questa scelta ha attirato l’attenzione e ha alimentato il dibattito sulla possibilità di trasformare gli anelli di nozze in simboli personali, anche dopo la fine di un’unione.

Lasciarsi coincide inevitabilmente con una rivoluzione. Un cambio armadio, un taglio di capelli, un corso d’improvvisazione per essere altro, per provare a capire chi potremmo essere dopo. «Prendete il vostro cuore spezzato e fatene arte», dicevano. Fino ad ora, la sorte più comune toccata ai nostri anelli consisteva nel disfarcene drasticamente, venderli, magari guadagnarci un healing retreat in Indonesia. O nel conservarli come reliquie radioattive, preziose e inviolabili. Ma negli ultimi tempi anche gli anelli di fidanzamento, di matrimonio, di anniversario stanno attraversando una fase di riscrittura autobiografica: «l’anello di divorzio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli anelli di divorzio sono una vera moda: anche dirsi addio merita una celebrazione preziosa

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