Gironi amministratore Venerdì l’assemblea

Venerdì si svolgerà l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore delle Terme. Gianni Gironi è il candidato in lizza per questa posizione. Nel frattempo, il commercialista che ricopriva un ruolo di rilievo si è dimesso alcune settimane fa, lasciando libero il percorso a una ristrutturazione della governance aziendale. La riunione si concentrerà sulla scelta del nuovo vertice e sulla definizione delle future linee di gestione.

Gianni Gironi sta per essere nominato ai vertici delle Terme. Il commercialista Luca Quercioli ha rassegnato le proprie dimissioni ormai alcune settimane fa, aprendo ufficialmente la strada a una nuova governance. La giunta comunale, dopo aver appreso la scelta del socio di maggioranza Regione, a cui spettano poteri di indirizzo e coordinamento, ha tracciato la rotta in vista della prossima assemblea della proprietà, convocata per il 29 maggio alle 10.30. L’atto approvato dall’esecutivo cittadino ripercorre le tappe di una vicenda societaria complessa, segnata dal piano di concordato preventivo in continuità aziendale, avviato a fine 2022, e omologato dal tribunale di Pistoia nel luglio del 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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