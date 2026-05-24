Sembra estate. Ganna che dice a Narvaez di fare ciao alla telecamera. Ghiaccio sul collo. Bais, Maestri e Marcellusi nella fuga. Una spiaggia sul Po. Tre italiani e un norvegese in fuga. Calzini rosa per Vingegaard. La Certosa di Pavia. Campenaerts prende le borracce per tutti. Occhiali rosa per Piganzoli. Siamo già a Milano? Rossella Bonfanti stacca la mano di Vingegaard dal finestrino. Tre italiani e vince il norvegese. Corridore impossibile da sottovalutare (vero, gruppo?). Ha già vinto una tappa alla Tirreno l’anno scorso. Questo è il suo primo grande Giro, a 29 anni. Pas mal. Perdi il tuo sprinter (Blikra) alla tappa 11 perché va fuori tempo massimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, le pagelle: Lavik sottovalutato, 9. Come si fa a non chiudere su una fuga così? Gruppo da 3

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