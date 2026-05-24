Milano si prepara ad accogliere i velocisti per la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 157 chilometri tra Voghera e Milano. La corsa si svolge prima della pausa e rappresenta un’occasione per i velocisti di ottenere un risultato importante. La tappa si corre nella seconda settimana della competizione, che si concluderà con la partenza della prossima frazione.

Il Giro d’Italia 2026 chiude oggi la seconda settimana con la quindicesima tappa, la Voghera-Milano di 157 chilometri. Dopo la dura giornata alpina con arrivo a Pila, il gruppo ritrova una frazione molto più semplice dal punto di vista altimetrico, ideale per le squadre dei velocisti e utile per arrivare all’ultimo giorno di riposo senza ulteriori scossoni in classifica. La tappa non presenta particolari difficoltà: sarà una giornata sostanzialmente di trasferimento, con il finale disegnato per favorire una volata di gruppo. Dopo il passaggio dalla Chiesa Rossa, i corridori entreranno nel circuito conclusivo di 16,3 chilometro, da ripetere quattro volte. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia, Milano chiama i velocisti: Milan cerca il riscatto nella tappa prima del riposo

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