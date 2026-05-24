A cinque chilometri dall’arrivo, una fuga di alcuni corridori ha mantenuto un vantaggio stabile sul gruppo principale. Le squadre dei velocisti hanno rallentato bruscamente, consentendo alla fuga di arrivare in solitaria. Alla fine, Lavik ha tagliato il traguardo di Milano con circa trenta secondi di margine, conquistando la vittoria. La corsa si è conclusa con un sorpasso deciso negli ultimi metri.

? Domande chiave Come ha fatto la fuga a resistere al gruppo a 5 km?. Perché le squadre dei velocisti hanno rallentato improvvisamente a Milano?. Chi ha permesso la vittoria tattica di Lavik nello sprint finale?. Quali sfide attendono i corridori nel passaggio al territorio svizzero?.? In Breve Podio completato da Mirco Maestri, Martin Marcellusi e Mattia Bais.. Vantaggio di 25 secondi mantenuto grazie a rallentamento gruppo a 5.000 metri.. Jonas Vingegaard guida classifica con 2’26” di vantaggio su Afonso Eulalio.. Prossima tappa di 113 km tra Bellinzona e Carì in territorio svizzero.. Dversnes Lavik ha conquistato la quindicesima tappa del 109° Giro d’Italia a Milano, superando i compagni di fuga dopo una frazione di 157 chilometri che partì da Voghera e si concluse in Corso Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia, Lavik trionfa a Milano: la fuga regge l’errore del gruppo

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TAPPA15° VOGHERA - MILANO VINCE FREDRIK LAVIK. GIRO D' ITALIA 2026.

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