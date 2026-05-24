Il 21 maggio 2026, nell’area hospitality del Giro d’Italia a Chiavari, si sono avvertiti i profumi del pane artigianale. Mady e i suoi fratelli hanno preparato prodotti presso l’Antico Forno Mady Parma, che sono stati offerti ai partecipanti e agli ospiti. La presenza del forno ha arricchito l’evento con un elemento legato alla tradizione locale.

Il 21 maggio 2026, l’area hospitality del Giro d’Italia a Chiavari ha accolto il profumo dell’arte bianca grazie al lavoro di Mady e dei suoi fratelli presso l’Antico Forno Mady Parma. La tappa tra Porcari e Novi Ligure ha offerto agli ospiti un assaggio diretto della tradizione locale, valorizzando i prodotti realizzati con farine di alta qualità attraverso una sinergia tra Casillo e Puratos Italia. Dalla via dei Martiri della Liberazione alle aree hospitality del Giro. Nelle strade centrali di Chiavari, dove la vita scorre tra i vicoli storici, il lavoro di un forno tradizionale ha incontrato la grande corsa rosa. Mady, un giovane di origini egiziane che da cinque anni gestisce insieme ai fratelli l’Antico Forno Mady Parma, ha portato la sua maestria direttamente tra gli spettatori e gli ospiti della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a Chiavari: il profumo del pane artigianale nel rosa

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