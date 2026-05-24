Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Voghera-Milano | orari percorso tv Velocisti all’opera
La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con partenza da Voghera e arrivo a Milano. La corsa ha attraversato le Alpi prima di arrivare in pianura, segnando la fine della seconda settimana di gara. La tappa è stata caratterizzata da velocisti e ha rappresentato l’ultimo tratto prima del giorno di riposo. Gli orari di partenza e arrivo sono stati rispettivamente alle 13 e alle 17. La gara è stata trasmessa in diretta televisiva.
Quindicesima tappa per il Giro d’Italia 2026. Dopo il primo vero appuntamento sulle Alpi, spazio alla Voghera-Milano che chiude la seconda settimana e anticipa l’ultimo giorno di riposo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, il programma e i favoriti. PERCORSO. Frazione praticamente di trasferimento dopo quella durissima di ieri con arrivo a Pila. Non sono presenti difficoltà altimetriche. I ciclisti, dopo la Chiesa Rossa, entrano nel circuito finale di 16,3 km che sarà ripetuto per quattro volte. L’anello conclusivo è pianeggiante, su ampi vialoni con poche curve, di cui l’ultima si trova a soli due chilometri dal traguardo finale. Esistono tutte le condizioni per consentire alle ruote veloci di potersi esprimere al meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
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