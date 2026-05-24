Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Voghera-Milano | orari percorso tv Velocisti all’opera

Notizia in breve

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con partenza da Voghera e arrivo a Milano. La corsa ha attraversato le Alpi prima di arrivare in pianura, segnando la fine della seconda settimana di gara. La tappa è stata caratterizzata da velocisti e ha rappresentato l’ultimo tratto prima del giorno di riposo. Gli orari di partenza e arrivo sono stati rispettivamente alle 13 e alle 17. La gara è stata trasmessa in diretta televisiva.