Afonso Eulalio, portoghese della Bahrain Victorious, ha mantenuto la maglia bianca Conad dopo la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 157 chilometri da Voghera a Milano. L’atleta ha commentato che la giornata è stata molto impegnativa.

Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious conserva la maglia bianca Conad anche dopo la 15a tappa del Giro d’Italia 2026, da Voghera a Milano di 157 km. “È sempre una cosa buona tenere la maglia, ma la sensazione di oggi non è stata così buona. Pensavo fosse un giorno abbastanza facile, ma in realtà è stato super duro “, ha detto a LaPresse il portoghese al termine della corsa. Giornata di festa a Milano, che ha ospitato anche la quinta tappa de ‘Il Grande Giro Conad’, la kermesse organizzata da uno degli sponsor principali della corsa rosa. L’occasione per avvicinare la cooperativa alla comunità, in occasione di un evento di portata nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia 2026, maglia bianca Conad ancora di Eulalio: "Oggi giornata super dura"

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Giro d'Italia, Christen indossa la Maglia Bianca Conad: un sogno che diventa realtà

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