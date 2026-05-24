Giro d’Italia 2026 Lavik vince 15 a tappa a Milano

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 15a tappa del Giro d’Italia 2026, una fuga ha portato alla vittoria di Frederick Dversnes Lavik in uno sprint ristretto. La tappa, lunga 157 km, si è svolta tra Voghera e Milano, con un percorso pianeggiante. Lavik ha battuto gli avversari in un finale deciso, dopo una fuga durata fino alla conclusione. La frazione si è conclusa nella città di Milano.

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Dopo una fuga, nella 15a tappa del Giro d’Italia 2026, Frederick Dversnes Lavik ha vinto in uno sprint ristretto nella frazione pianeggiante da Voghera a Milano di 157 km. Nella volata finale di Corso Venezia, il corridore della Uno-X Mobility ha preceduto i due italiani Mirco Maestri e Martin Marcellusi in fuga fin dal mattino insieme a Mattia Bais, quarto. Paul Magnier ha regolato il gruppo dei velocisti giunto a 57 secondi. Giornata tranquilla per i big, con Jonas Vingegaard della Visma che resta in maglia rosa con un distacco di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious che rimane maglia bianca Conad, come miglior giovane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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