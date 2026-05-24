Fredrik Dversnes Lavik ha vinto la 15ª tappa del Giro d’Italia 2026 a Milano, concludendo in volata dopo una lunga fuga. La maglia rosa, indossata da un altro corridore, è rimasta invariata. La tappa si è conclusa con Lavik che ha preceduto gli avversari al traguardo, mentre il leader della classifica generale ha mantenuto la posizione. La corsa è proseguita senza variazioni nella classifica generale.

Fredrik Dversnes Lavik conquista la 15ª tappa del Giro d’Italia vincendo in volata sul traguardo di Milano dopo una lunga fuga. Nessun cambiamento in classifica generale: Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia del secondo giorno di riposo. Giro d’Italia regala una sorpresa nella tappa di Milano. A imporsi nella quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri, è stato il norvegese Fredrik Dversnes Lavik, bravo a coronare una fuga nata nelle prime fasi di gara. Il 29enne ha battuto allo sprint gli italiani Mirco Maestri e Martin Marcellusi, sorprendendo anche il gruppo dei velocisti, incapace di chiudere definitivamente il gap nel finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia 2026, Lavik sorprende tutti a Milano: Vingegaard resta in maglia rosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Lavik vince in volata sul traguardo di Milano. Vingegaard resta maglia rosa

Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince al Blockhaus. Eulalio resta maglia rosaNella settima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista Jonas Vingegaard ha vinto la frazione che si è disputata sul Blockhaus.

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 9: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Verbania: la Corsa Rosa illumina il Lago Maggiore / Avvisi; Giro d’Italia 2026 – 6ª tappa: Paestum-Napoli.

Giro d'Italia 2026 - Tappa 14 23/05/26: Aosta - Pila (Gressan) -7 giorni alla tappa del Friuli Venezia Giulia Tu lo sapevi che...? ? bit.ly/Giroditalia2026 #loSonoFVG #VisitFVG #Girodltalia Maglia Rosa Afonso Eulalio: RCS @giroditalia x.com

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 15: Voghera > Milano reddit

Giro d’Italia 2026 a Milano: le strade chiuse domenica 24 maggio, il percorso e le deviazioni dei bus e tramDomenica 24 maggio 2026, a Milano arriverà il Giro d’Italia. Per l’occasione sono state chiuse alcune strade e previste deviazioni per bus e tram. Chiusa la stazione Palestro. Il giro partirà da ... fanpage.it

Giro d'Italia 2026, Tappa 15 Voghera-Milano: impresa dei fuggitivi, trionfa Lavik alla faccia dei velocisti. Milan beffatoLa cronaca della Tappa 15 del Giro d'Italia 2026, Voghera-Milano: la seconda settimana si chiude con un finale da volata, e per Jonathan Milan è un'occasione di riscatto ... sport.virgilio.it