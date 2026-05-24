Il norvegese Dversnes Lavik, della squadra Uno-X Mobility, ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 170 km da Voghera a Milano. La corsa si è risolta in uno sprint ristretto, senza una vera grande volata. La tappa si è disputata interamente in Lombardia e non ci sono state variazioni significative in classifica generale.

Il norvegese Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) ha vinto, al termine d’uno sprint ristretto, la quindicesima tappa del 109° Giro d’Italia, una frazione interamente lombarda da Voghera a Milano. Il corridore scandinavo ha completato il percorso di 157 chilometri in 3h03’18” alla ragguardevole media di 51.063 kmh, precedendo sul traguardo di Corso Venezia i suoi tre compagni di fuga, nell’ordine, il reggiano Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), il romano Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) e il trentino Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). Credit foto: Giorgio Ialenti È rimasta immutata la classifica generale con il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) che ha conservato la maglia rosa con un vantaggio di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) e di 2’50 sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026: la grande volata annunciata che non ci fu

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Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish

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