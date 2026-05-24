Giro d’Italia 2026 arriva la fuga a Milano! Dversnes beffa gli italiani e i velocisti

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è conclusa a Milano, la fuga ha battuto gli italiani e i velocisti. Tutti si aspettavano una volata, ma i battistrada sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al traguardo. La corsa si è svolta nella seconda settimana della gara, sorprendendo gli spettatori con questa svolta.

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Tutti attendevano la volata e invece la seconda settimana del Giro d’Italia 2026 vede una quindicesima tappa con arrivo a Milano e la fuga a prevalere. Ad esultare è il norvegese Fredrik Dversnes: l’Italia porta bene al 29enne che l’anno scorso aveva vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico e oggi trionfa nella Corsa Rosa. Pronti, via ed è partita la fuga giusta. In quattro all’attacco: Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). Il gruppo non ha lasciato grande margine, con le squadre dei velocisti a gestire al meglio il distacco dalla vetta. Ingresso nel circuito di Milano che ha visto i corridori al comando con un paio di minuti di margine sul plotone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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