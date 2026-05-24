Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 è iniziato venerdì 8 maggio e si concluderà il 31 maggio. La corsa si svolge su un percorso di 3459,2 chilometri distribuiti in 21 tappe. Durante le tre settimane, i ciclisti affrontano un dislivello totale di 49.000 metri. La gara si svolge su un percorso che include diverse salite e discese, con varie tappe pianeggianti e di alta montagna.

Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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