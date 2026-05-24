Il regista ha espresso preoccupazione riguardo alla squadra di calcio, definendo il finale di stagione come un film horror. Ha commentato anche sull'uso degli algoritmi, chiedendosi come si possa fare una scelta in quel modo. Inoltre, ha indicato che spetta a una figura di rilievo della proprietà intervenire in campo per gestire la situazione.

"Il nostro finale di stagione da film horror - dice il regista -. Tocca ad Elkann scendere in campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giovanni Veronesi: "Temo il Toro. L'algoritmo? Ma come si fa a scegliere così?

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