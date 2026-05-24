Un musicista ha dichiarato di vivere ogni giorno come un presente ampliato, paragonandolo a una corsa contro il tempo. Ha spesso affermato che la sofferenza è come una nuvola nel cielo, ma che l’essere umano è il cielo stesso, che può oscurarsi temporaneamente ma resta comunque immutabile. Le sue parole sottolineano un atteggiamento di consapevolezza verso le difficoltà, con un focus sulla capacità di mantenere la propria interiorità al di sopra delle sfide quotidiane.

Pistoia – Lo ripete spesso: “La sofferenza è una nuvola, ma io sono il cielo”. Un invito a spostare il fuoco dell’esistenza, a vivere nella consapevolezza di essere appunto “ cielo ”, cioè anima e interiorità che una nuvola potrà pure oscurare ma solo il tempo che basta a farla passare. Sono trascorsi quattro anni dalla diagnosi di mieloma multiplo. La vita e la musica per Giovanni Allevi, compositore filosofo, sono inevitabilmente cambiati. Non è più lui solo il Maestro. Ce n’è un altro che gli vive accanto. Ed è il dolore. Di “Abitare il corpo ferito“ Allevi ha parlato con l’antropologo Adriano Favole ai Dialoghi di Pistoia. È lì che abbiamo colto lo spunto per entrare dentro al possibile senso di una inaspettata convivenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Allevi: “Vivo il mio domani come un presente allargato, una corsa contro il tempo”

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