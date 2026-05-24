Giovani Democratici Bergamo Lorenzo Lazzaris riconfermato segretario provinciale

Lorenzo Lazzaris è stato riconfermato segretario dei Giovani Democratici di Bergamo durante l’VIII Congresso provinciale tenutosi a Treviglio. L’evento si è concentrato su partecipazione, confronto e costruzione collettiva del futuro. La riunione ha visto la partecipazione di membri e rappresentanti della federazione locale, che hanno discusso temi legati alla crescita e all’organizzazione del movimento giovanile. La conferma di Lazzaris si inserisce in un percorso di continuità per la guida del gruppo.

Treviglio. Partecipazione, confronto e costruzione collettiva del futuro. Sono stati questi i temi al centro dell’VIII Congresso provinciale dei Giovani Democratici di Bergamo, conclusosi a Treviglio con la riconferma di Lorenzo Lazzaris alla guida della federazione bergamasca. Il congresso, intitolato “Tranquillamente all’opera”, si è svolto in un momento segnato da crisi internazionali, incertezze sociali e difficoltà che coinvolgono soprattutto le nuove generazioni. Proprio per questo, i giovani democratici bergamaschi hanno scelto di rilanciare il proprio impegno politico puntando su partecipazione, radicamento territoriale e proposta. Il percorso congressuale ha attraversato l’intera provincia con otto congressi di circolo organizzati in diversi territori, da Albino a Caravaggio, passando per Terno d’Isola e Trescore Balneario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uiltec Bergamo: Cristian Verdi riconfermato segretario generaleDurante il IV Congresso Territoriale a Brignano, Cristian Verdi è stato confermato all’unanimità come segretario generale della Uiltec Bergamo.

Alessio Fatticcioni neo segretario dei Giovani democratici apuaniAlessio Fatticcioni è stato eletto come nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara durante un congresso che si è svolto...

Si parla di: Giovani Democratici Bergamo, Lorenzo Lazzaris riconfermato segretario provinciale.

Giovani Democratici Bergamo, Lorenzo Lazzaris riconfermato segretario provincialeAl termine dell'VIII Congresso dei Giovani Democratici di Bergamo il segretario uscente confermato alla guida della federazione bergamasca ... bergamonews.it

Meglio maiale che sionista: il post pubblicato (e poi cancellato) dai Giovani Democratici di BergamoQuesto non è antisemitismo, avevano affermato su Instagram a corredo di un’immagine di Porco Rosso, provocando la reazione dell’ex deputato del Pd Fiano. Successivamente la rimozione e le scuse. lettera43.it