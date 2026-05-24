Giornata Mondiale dell’Acqua | il 25 maggio il Sii porta in scena al teatro di Narni lo spettacolo H2O – Pensieri liquidi su parole solide

Il 25 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si terrà uno spettacolo teatrale al teatro di Narni intitolato “H2O – Pensieri liquidi su parole solide”. Il progetto, promosso dal Sii di Terni, mira a coinvolgere le giovani generazioni e a sensibilizzarle sull’importanza dell’acqua. La rappresentazione è parte di un’iniziativa più ampia chiamata “Acqua Amica 2026”, volta a promuovere la consapevolezza sui temi legati alle risorse idriche.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Sii di Terni rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni con il progetto "Acqua Amica 2026" e il ritorno dello spettacolo teatrale "H2O – Pensieri liquidi su parole solide". Dopo il grande successo dell’edizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Giornata della Consapevolezza, Roma 10 maggio 2025 - prof. Paolo Pileri

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