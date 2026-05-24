Giornata europea dei parchi le sfide per salvaguardare il patrimonio di Fiumicino

Notizia in breve

Il 24 maggio 2026 si è tenuta la Giornata europea dei parchi, dedicata alla celebrazione del patrimonio naturale del continente. A Fiumicino, l’evento ha portato all’attenzione le difficoltà nella gestione e salvaguardia delle aree protette locali. Sono stati presentati interventi e iniziative per tutelare le risorse naturali, evidenziando le sfide legate alla conservazione e alla tutela del territorio.