Giornata europea dei parchi le sfide per salvaguardare il patrimonio di Fiumicino

Da cdn.ilfaroonline.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 maggio 2026 si è tenuta la Giornata europea dei parchi, dedicata alla celebrazione del patrimonio naturale del continente. A Fiumicino, l’evento ha portato all’attenzione le difficoltà nella gestione e salvaguardia delle aree protette locali. Sono stati presentati interventi e iniziative per tutelare le risorse naturali, evidenziando le sfide legate alla conservazione e alla tutela del territorio.

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Fiumicino, 24 maggio 2026 – La ricorrenza istituita per celebrare il patrimonio naturale europeo diventa l’occasione per fare il punto sulla gestione del territorio locale. La necessità di far camminare insieme la salvaguardia delle risorse naturali e la crescita economica rappresenta il nodo centrale per il futuro delle aree protette e dei centri urbani. Il patrimonio naturale tra ecosistemi e modernità. Il territorio di Fiumicino si caratterizza per una ricchezza ambientale variegata, che comprende ecosistemi costieri, aree agricole, habitat naturali, zone umide e siti di valore storico e paesaggistico. La gestione di queste risorse impone una visione a lungo termine, dove la tutela della biodiversità non deve tradursi in un blocco dello sviluppo, ma in una transizione verso modelli compatibili con il contesto locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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